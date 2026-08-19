Ansturm auf die besten Campingplätze hat begonnen

„Je früher, desto sauberer die Plätze“

Der Steirer ist mit einer Gruppe von Schulkollegen unterwegs: „Ein Teil ist schon drin, ich bewache noch das Zeug, bis die nächsten kommen.“ Insgesamt werden es um die 15 Personen. Und schon trudeln wieder welche ein. „Wir wollen uns gute Plätze sicher. Und je früher man kommt, desto sauberer sind sie“, erklären Iris und Clara. Die Gummistiefel haben sie auf jeden Fall dabei. Solange es nur leicht regne, klappe es auch mit dem Zeltaufbau. Das langersehnte Nass tut der Partylaune keinen Abbruch.