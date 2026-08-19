Ansturm auf die besten Campingplätze hat begonnen

Die Polizei patrouilliert, die Securitys sind postiert: Das Frequency-Festival in St. Pölten steht in den Startlöchern. Die ersten Early-Camper waren bereits auf Platzjagd! Die „Krone“ war mit dabei.
Dienstagmittag um 12 Uhr war es so weit: Die ersten Early-Camper standen bereit, um sich die besten Plätze für das Frequency-Festival zu sichern. Denn hier zählt jeder Millimeter. „Gleich nach dem Eingang an der Traisen rechts, dort ist ein kleiner Hügel“, beschreiben Maria und Ronja ihren angepeilten Zeltplatz. „Da ist man nah an den Bühnen und den Toiletten.“ Für die Freundinnen aus Oberösterreich ein kleiner Geheimtipp. Wie viele andere trotzen auch sie dem Regen – und sind sich einig: „Besser so, als bei 40 Grad in der Hitze schwitzen“.
Party pur am Camping-Areal
Vollen Fokus auf den Campingplatz legen auch Leon, Livia, Sina, Nico und David. Die Maturanten aus der Steiermark zielen aber mehr auf eine etwas abseits gelegene Stelle ab. „Die Tage davor bis zum Festivalstart sind nämlich die besten“, begründen sie ihre frühe Anreise. „Wir wollten schon am Sonntag herkommen, aber das ging nicht“, erzählt Christopher im Gespräch mit der „Krone“. Warum? „Weil’s einfach geil ist!“
„Je früher, desto sauberer die Plätze“
Der Steirer ist mit einer Gruppe von Schulkollegen unterwegs: „Ein Teil ist schon drin, ich bewache noch das Zeug, bis die nächsten kommen.“ Insgesamt werden es um die 15 Personen. Und schon trudeln wieder welche ein. „Wir wollen uns gute Plätze sicher. Und je früher man kommt, desto sauberer sind sie“, erklären Iris und Clara. Die Gummistiefel haben sie auf jeden Fall dabei. Solange es nur leicht regne, klappe es auch mit dem Zeltaufbau. Das langersehnte Nass tut der Partylaune keinen Abbruch.
Traisen-Fluss im Umwelt-Fokus
Für Probleme hat hingegen die Hitze gesorgt: Aufgrund der derzeit niedrigen Wasserführung und der hohen Wassertemperaturen der Traisen werden die Festivalbesucher seitens des Veranstalters gebeten, bei der Sonnencremewahl auf „ökologische Abbaubarkeit“ zu achten, Bier nicht in die Traisen zu leeren, Utensilien wie Campingsessel, Bierpong-Tische wieder mit herauszunehmen und den Fluss nicht als Dusche zu nutzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.