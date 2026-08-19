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Frequency-Festival

Ansturm auf die besten Campingplätze hat begonnen

Niederösterreich
19.08.2026 09:00
Christopher, Clara und Iris im Rennen um die besten Plätze
Christopher, Clara und Iris im Rennen um die besten Plätze(Bild: Petra Weichhart)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Die Polizei patrouilliert, die Securitys sind postiert: Das Frequency-Festival in St. Pölten steht in den Startlöchern. Die ersten Early-Camper waren bereits auf Platzjagd! Die „Krone“ war mit dabei.

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Dienstagmittag um 12 Uhr war es so weit: Die ersten Early-Camper standen bereit, um sich die besten Plätze für das Frequency-Festival zu sichern. Denn hier zählt jeder Millimeter. „Gleich nach dem Eingang an der Traisen rechts, dort ist ein kleiner Hügel“, beschreiben Maria und Ronja ihren angepeilten Zeltplatz. „Da ist man nah an den Bühnen und den Toiletten.“ Für die Freundinnen aus Oberösterreich ein kleiner Geheimtipp. Wie viele andere trotzen auch sie dem Regen – und sind sich einig: „Besser so, als bei 40 Grad in der Hitze schwitzen“.

Party pur am Camping-Areal
Vollen Fokus auf den Campingplatz legen auch Leon, Livia, Sina, Nico und David. Die Maturanten aus der Steiermark zielen aber mehr auf eine etwas abseits gelegene Stelle ab. „Die Tage davor bis zum Festivalstart sind nämlich die besten“, begründen sie ihre frühe Anreise. „Wir wollten schon am Sonntag herkommen, aber das ging nicht“, erzählt Christopher im Gespräch mit der „Krone“. Warum? „Weil’s einfach geil ist!“

Early-Camper Livia, Leon, Nico, David und Sina auf der Zielgeraden.
Early-Camper Livia, Leon, Nico, David und Sina auf der Zielgeraden.(Bild: Petra Weichhart)
Marie, Ronja und Marie haben einen Geheimplatz im Visier
Marie, Ronja und Marie haben einen Geheimplatz im Visier(Bild: Petra Weichhart)
Early-Camper bahnen sich ihren Weg
Early-Camper bahnen sich ihren Weg(Bild: Petra Weichhart)
Fluss im Umwelt-Fokus: „Respect Mother Traisen“ bittet Veranstalter
Fluss im Umwelt-Fokus: „Respect Mother Traisen“ bittet Veranstalter(Bild: Petra Weichhart)
Party-Hauptstadt: 50.000 Besucher des Frequency-Festivals verdoppeln kurzerhand die ...
Party-Hauptstadt: 50.000 Besucher des Frequency-Festivals verdoppeln kurzerhand die Einwohnerzahl St. Pöltens(Bild: Thomas Ranner)
(Bild: Petra Weichhart)

„Je früher, desto sauberer die Plätze“
Der Steirer ist mit einer Gruppe von Schulkollegen unterwegs: „Ein Teil ist schon drin, ich bewache noch das Zeug, bis die nächsten kommen.“ Insgesamt werden es um die 15 Personen. Und schon trudeln wieder welche ein. „Wir wollen uns gute Plätze sicher. Und je früher man kommt, desto sauberer sind sie“, erklären Iris und Clara. Die Gummistiefel haben sie auf jeden Fall dabei. Solange es nur leicht regne, klappe es auch mit dem Zeltaufbau. Das langersehnte Nass tut der Partylaune keinen Abbruch.

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Traisen-Fluss im Umwelt-Fokus
Für Probleme hat hingegen die Hitze gesorgt: Aufgrund der derzeit niedrigen Wasserführung und der hohen Wassertemperaturen der Traisen werden die Festivalbesucher seitens des Veranstalters gebeten, bei der Sonnencremewahl auf „ökologische Abbaubarkeit“ zu achten, Bier nicht in die Traisen zu leeren, Utensilien wie Campingsessel, Bierpong-Tische wieder mit herauszunehmen und den Fluss nicht als Dusche zu nutzen. 

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