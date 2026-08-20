Rekord: Dänemark zieht mehr Urlauber an

Auch die deutschen Sommerferien wirken sich auf die Tourismuszahlen aus. Die Buchungen für Juli lagen um zwölf Prozent über dem Vorjahreswert. Laut dem dänischen Statistikamt ist das vor allem darauf zurückzuführen, dass in vielen deutschen Bundesländern die Sommerferien heuer früher begonnen haben. Für August wird deshalb mit einem Rückgang der Buchungen gerechnet.