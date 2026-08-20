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Urlaubstrend 2026

Rekord: Dänemark zieht mehr Urlauber an

Ausland
20.08.2026 13:01
Dänemark ist bei deutschen Urlaubern besonders beliebt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden mehr als ...
Dänemark ist bei deutschen Urlaubern besonders beliebt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden mehr als 7,5 Millionen Übernachtungen deutscher Gäste gezählt.(Bild: Kavalenkava - stock.adobe.com)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Dänemark wird als Urlaubsziel immer beliebter. Im ersten Halbjahr 2026 wurden rund 26 Millionen Übernachtungen gezählt ein neuer Rekord. Besonders viele ausländische Gäste kamen aus Deutschland. Mit mehr als 7,5 Millionen Übernachtungen bleiben deutsche Urlauber die wichtigste ausländische Gästegruppe.

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Dänemark verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 so viele Übernachtungen wie nie zuvor. In Hotels, Ferienhäusern und auf Campingplätzen wurden rund 26 Millionen Übernachtungen registriert. Knapp die Hälfte davon entfiel auf dänische Urlauber. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 mit rund 25,5 Millionen Übernachtungen ist die Zahl weiter gestiegen.

Deutsche bleiben wichtigste ausländische Gäste
Besonders beliebt ist Dänemark bei deutschen Touristen. Von Jänner bis Juni wurden mehr als 7,5 Millionen Übernachtungen deutscher Gäste gezählt. Damit liegen sie deutlich vor anderen ausländischen Besuchergruppen. Auch Touristen aus Norwegen und Schweden kehren nach schwächeren Jahren wieder vermehrt nach Dänemark zurück. Zudem kommen mehr Gäste aus den USA.

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Auch die deutschen Sommerferien wirken sich auf die Tourismuszahlen aus. Die Buchungen für Juli lagen um zwölf Prozent über dem Vorjahreswert. Laut dem dänischen Statistikamt ist das vor allem darauf zurückzuführen, dass in vielen deutschen Bundesländern die Sommerferien heuer früher begonnen haben. Für August wird deshalb mit einem Rückgang der Buchungen gerechnet.

Ausblick auf das zweite Halbjahr
Für die zweite Jahreshälfte erwarten die Statistiker insgesamt ein ähnliches Niveau wie im Jahr 2025. Dänemark dürfte damit auch weiterhin ein beliebtes Reiseziel für deutsche Urlauber bleiben. Für Österreich bedeutet die Entwicklung zugleich mehr Konkurrenz auf dem Tourismusmarkt.

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