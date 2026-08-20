So geht Repowering: Weniger Windräder, mehr Strom

Der Ausbau der erneuerbaren Energie in Niederösterreich ist im Arbeitsübereinkommen der Landeskoalition zwischen ÖVP und FPÖ als gemeinsames Ziel paktiert. Im Bezirk Gänserndorf wird ein weiterer Schritt dafür umgesetzt. Die Landesregierung hat jetzt die Modernisierung des Windparks Steinberg in Neusiedl an der Zaya und Hauskirchen genehmigt.