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„Die Motivation fehlt“

Überraschend! Slalom-Hoffnung beendet Ski-Karriere

Ski Alpin
20.08.2026 13:19
Moa Boström Müssener beendet ihre Karriere.
Moa Boström Müssener beendet ihre Karriere.(Bild: AFP/APA/Damir SENCAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überraschende Entscheidung von Slalom-Nachwuchshoffnung Moa Boström Müssener! Die junge Schwedin hat nämlich entschieden, ihre Ski-Karriere mit 25 Jahren zu beenden und sich neuen Herausforderungen zu widmen. 

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Während sich die Ski-Elite intensiv auf die neue Saison vorbereitet, hat ein Nachwuchstalent die Reißleine gezogen, Schwedens Slalom-Hoffnung Moa Boström Müssener hat nämlich angekündigt, ihre Karriere mit nur 25 Jahren zu beenden. 

„Ich habe das Gefühl, mir fehlt das letzte Prozent. Ich will die Beste der Welt sein, und dafür braucht es jahrelange harte Arbeit. Leider fehlt mir die Motivation dafür“, erklärte sie gegenüber „skidor.com“. Dabei setzte man in Schweden große Hoffnungen auf sie. 

Sie beginnt „ein neues Kapitel“
Immerhin konnte Boström Müssener im Europacup bereits überzeugen und dort 2023 auch die Slalomwertung gewinnen. Seither durfte sie sich auch einige Male schon im Weltcup versuchen. Doch jetzt hat die Schwedin genug davon, um ihren Durchbruch zu kämpfen.

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Vielmehr hat Boström Müssener einen neuen Plan, wie sie verrät: „Es beginnt ein neues Kapitel“, so die junge Schwedin, die damit ihr beginnendes Studium an der Wirtschaftshochschule in Stockholm meint. 

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