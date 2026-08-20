Kurios: Ein Segler jubelt vor dem Regatta-Start!

Ab Donnerstag legen 25 Segelboote bei der traditionellen Soling Zipfer Trophy am Attersee ab. Die gemischte Wetterlage sollte optimalen Wind garantieren. Dazu kann ein Starter aus einem kuriosen Grund bereits vor der Regatta den Siegersekt einkühlen, ist sein Triumph doch längst sicher.
Ein gemischtes Programm an Wetterkapriolen wird die 25 Segelboote erwarten, wenn ab heute bis Sonntag die Soling Zipfer Trophy am Attersee über die Bühne gehen wird. „Für die Urlauber ist es schlechtes Wetter, für uns erhöht es aber die Chancen auf guten Wind“, freut sich Wettkampfleiter Gert Schmidleitner auf ein tolles Event mit acht Wettfahrten.
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