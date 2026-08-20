„Senn-sationell“! Zweiter Tiroler in der NFL

Valentin Senn hat Geschichte geschrieben: Der Volderer schaffte bei den Arizona Cardinals den Sprung vom Trainingskader zu zwei Preseason-Einsätzen. Nun bleibt abzuwarten, ob der 26-Jährige am 12. September gegen die Los Angeles Chargers auch sein Regular-Season-Debüt feiern darf.
Footballer Valentin Senn hat lange auf diesen Moment hingearbeitet – nun ist er Realität geworden. Der Tiroler bestritt in der Pre-Season zwei Testspiele für die Arizona Cardinals. Er ist damit nach Running Back Sandro Platzgummer (New York Giants) der zweite Tiroler, der für einen NFL-Klub auf dem Spielfeld stand.
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