Für Red Bull Salzburg ist nur Maximum gut genug

„Wir gehen voll auf Sieg“

An der Ostseeküste geht es heute neben dem siebenten Pflichtspiel ohne Niederlage in Serie unter Röhl auch um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche. Die Marschroute ist klar. „Wir gehen voll auf den Sieg, weil die Europa League aktuell unser größtes Ziel ist“, verdeutlicht Mittelfeldspieler Abubakr Barry die Ambitionen der Bullen. Nur das Maximum – in diesem Fall die Ligaphase des zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs – ist für den Klub gut genug. Ganz egal, wie hart der Brocken auf der Gegenseite wirklich ist.