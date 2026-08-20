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Das Ziel ist klar!

Für Red Bull Salzburg ist nur Maximum gut genug

Red Bull Salzburg
20.08.2026 14:00
Abubakr Barry (re.) und Red Bull Salzburg wollen in Schweden jubeln.
Abubakr Barry (re.) und Red Bull Salzburg wollen in Schweden jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Obwohl der Trainer zu leichten Scherzen aufgelegt war, nimmt Red Bull Salzburg die Aufgabe Mjällby AIF total ernst. Für die Bullen steht im Duell mit den Schweden das Maximum auf dem Spiel. Eine Kolumne aus der Sportredaktion. 

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„Die Schweeeden sind ein ganz harter Brocken.“ Mit diesem Sager machte sich Reporterlegende Hans Huber im Jahr 1997 – wenn auch unfreiwillig – unsterblich. Ganz so hart mag der schwedische Brocken Mjällby als aktueller Tabellenelfter wohl nicht sein. Dennoch trifft Salzburg auf einen Meister und nimmt ihn entsprechend ernst. Obwohl Trainer Danny Röhl offenbar erst einmal auf der Landkarte nachschauen musste, woher der heutige Gegner genau stammt, wie er scherzhaft anmerkte.

Bei all der guten Laune fordert der Coach vollste Konzentration von seinen Spielern. Der Deutsche ließ Mjällby zudem vor Ort beobachten. Um die Regeneration zu fördern, absolvierte die Mannschaft noch Mittwochnachmittag auf der eigenen Anlage das Abschlusstraining und hob erst am Abend ab.

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