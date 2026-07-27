Top-Stars heuer beim Arlberg Giro am Start

Kampf um Krone der Berge

Neben dem Gesamtsieg geht es beim Arlberg Giro auch um die begehrten Sonderwertungen „King of the Mountain“, „Queen of the Mountain“ und „Hero of the Mountain“. Als Teil des Tiroler Rennrad-Cups zählt das Rennen zudem zu den wichtigsten Stationen für viele ambitionierte Athleten.