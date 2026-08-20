Die Angst vor geplantem Rechenzentrum geht um

Ein Großprojekt in Leopoldsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha, mit einer Maximalleistung von 225 Megawatt (150 in erster Ausbaustufe) ruft nun besorgte Bürger auf den Plan. Und das nur im Abstand von 150 Metern zu einer Wohnsiedlung, obwohl riesige Gebäudekomplexe bis zu 25 Meter hoch werden sollen.in Leopoldsdorf ruft Bürger auf den Plan. Geplant ist jetzt auch eine Infoveranstaltung.
Auf einer Fläche von fast neun Hektar ist die Errichtung dreier Gebäude mit etwa 300 Metern Länge bis 2029 geplant. Die notwendigen Änderungen im Bebauungsplan wurden vom Gemeinderat dazu bereits einstimmig beschlossen.
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