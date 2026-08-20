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Nahe Gasplattform

Rumänien schoss russische Sprengstoff-Drohne ab

Außenpolitik
20.08.2026 13:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Seedrohne, die sich nahe einer Gasplattform im Schwarzen Meer befunden hatte, wurde am Donnerstagmorgen von einem rumänischen Kampfjet abgeschossen. Der rumänische Präsident Nicușor Dan erklärte dazu: „Ich verurteile mit aller Härte die Intensivierung solcher unverantwortlicher Vorfälle seitens der Russischen Föderation.“

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Der Vorfall habe sich in der Nähe der Plattform „Neptun Alpha“ ereignet, wie Dan auf der Plattform X erklärte. Er gratulierte der Küstenwache für die Schnelligkeit, mit der sie die Drohne in dem Gebiet entdeckt hatte. Der Schutz der Arbeiter auf der Plattform und die Erhaltung der kritischen Infrastruktur habe „oberste Priorität“.

Das Posting des rumänischen Präsidenten:

Nachdem die Drohne von der Küstenwache entdeckt wurde, wurde sie nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest mit der Bordkanone des Kampfjets unschädlich gemacht. Interims-Verteidigungsminister Radu Miruta (Reformpartei USR) teilte mit, dass ein umgehend einberufener Krisenstab davor bei der NATO die Befehlsgewalt beantragt habe.

Das Offshore-Gasfeld „Neptun Deep“ ist 160 Kilometer vor der rumänischen Küste entfernt. Ab 2027 ...
Das Offshore-Gasfeld „Neptun Deep“ ist 160 Kilometer vor der rumänischen Küste entfernt. Ab 2027 soll das erste Gas gefördert werden.(Bild: OMV)

Seedrohne explodierte nach Schüssen
Diese erhielten angesichts der für die Arbeiter der Förderplattform bestehende Gefahr den klaren Befehl zur Zerstörung der Seedrohne – letztere sei mit Sprengstoff beladen gewesen und sei infolge der Schüsse explodiert. Auf Anfrage der rumänischen Behörden habe die ukrainische Seite offiziell klargestellt, dass es sich dabei um kein Objekt ukrainischer Herkunft gehandelt habe, fügte Miruta hinzu.

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Großprojekt von OMV-Tochter und Romgaz
Rumänische Militärtaucher hatten bereits vor zehn Tagen zwei unweit der Förderplattform „Neptun Alpha“ treibende Flugdrohnen von Typ Gerbera gesprengt. Das Offshore-Förderprojekt „Neptun Deep„ im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres ist das größte Erdgasprojekt des Landes, es wird zu gleichen Teilen von der OMV-Tochter Petrom und dem rumänischen Staatskonzern Romgaz entwickelt.

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