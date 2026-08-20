Rumänien schoss russische Sprengstoff-Drohne ab

Der Vorfall habe sich in der Nähe der Plattform „Neptun Alpha“ ereignet, wie Dan auf der Plattform X erklärte. Er gratulierte der Küstenwache für die Schnelligkeit, mit der sie die Drohne in dem Gebiet entdeckt hatte. Der Schutz der Arbeiter auf der Plattform und die Erhaltung der kritischen Infrastruktur habe „oberste Priorität“.