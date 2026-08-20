Tiroler Security-Firma schlitterte in die Pleite

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 158.000 Euro. „Der Insolvenzschuldner bietet der Gläubigerschaft derzeit einen Sanierungsplan mit einer Quote in Höhe von 30 %, zahlbar in 2 Jahren an. Der KSV1870 wird dieses Angebot auf seine Angemessenheit hin überprüfen“, heißt es.