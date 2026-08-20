Tiroler Security-Firma schlitterte in die Pleite

Aus für eine Security-Firma aus Schwaz in Tirol! Das Unternehmen musste Konkurs anmelden. Ein entsprechendes Sanierungsverfahren wurde eröffnet. Acht Mitarbeiter sind betroffen, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf über 150.000 Euro.
Die Wach- und Sicherheitsdienste/SIU-Team-Special Investigation Unit in Schwaz musste Konkurs anmelden. Über das Unternehmen von Johannes Muhr wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Innsbruck eröffnet.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde vom Schuldner gestellt, heißt es seitens des Kreditschutzverbandes von 1870 (kurz KSV1870). Die Gründe seien hohe Personalkosten und schwer einbringliche Kundenforderungen. Acht Mitarbeiter sind davon betroffen.
Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 158.000 Euro. „Der Insolvenzschuldner bietet der Gläubigerschaft derzeit einen Sanierungsplan mit einer Quote in Höhe von 30 %, zahlbar in 2 Jahren an. Der KSV1870 wird dieses Angebot auf seine Angemessenheit hin überprüfen“, heißt es.
Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 5. Oktober über den KSV1870 angemeldet werden.
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