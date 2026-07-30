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Kärntner Weinstraße

Schotter und Reben: Neues Paradies für Gravelbiker

Radkrone
30.07.2026 14:00
Das Weingut Taggenbrunn zählt zu den landschaftlichen und kulinarischen Höhepunkten.
Das Weingut Taggenbrunn zählt zu den landschaftlichen und kulinarischen Höhepunkten.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Mittelkärnten entwickelt sich immer mehr zum Geheimtipp für Gravelbiker und begeistert mit der neuen Kärntner Weinstraße.

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Wer glaubt, Kärnten sei nur ein Paradies für gemütliche Radfahrer entlang der Seen, der war noch nie mit Ines Lamprecht unterwegs.

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