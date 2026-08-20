Hitze, Trockenheit: PSG kann daheim nicht spielen

Am Sonntag sollte es losgehen. Für 20.45 Uhr war die Heimpartie von Titelverteidiger Paris Saint Germain gegen Stade Rennes angesetzt. So wie geplant wird das Spiel aber nicht vonstattengehen. „Die jüngste Hitzewelle, die auf eine Reihe aufeinanderfolgender und außergewöhnlicher Hitzewellen in der Region Paris in diesem Sommer folgte, hat den Zustand des Rasens im Parc des Princes deutlich verschlechtert“, heißt es in einer offiziellen Erklärung des PSG. Anders gesagt: Der Rasen ist kaputt, PSG kann im eigenen Stadion derzeit keine Spiele austragen. Die „Sicherheit und körperliche Unversehrtheit“ der Spieler können nicht gewährt werden.