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Rasen ist kaputt

Hitze, Trockenheit: PSG kann daheim nicht spielen

Fußball International
20.08.2026 12:36
Gibt‘s ja nicht! PSG-Trainer Luis Enrique scheint ungläubig auf den in Mitleidenschaft gezogenen ...
Gibt‘s ja nicht! PSG-Trainer Luis Enrique scheint ungläubig auf den in Mitleidenschaft gezogenen Rasen „seines“ Heimstadions.(Bild: AFP/APA/LOU BENOIST, Twitter.com/Vibes Foot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die „außergewöhnlichen Hitzewellen“ setzen auch dem Fußballbetrieb zu. Champions-League-Sieger PSG kann das erste Saisonspiel der französischen Liga daheim nicht austragen – der Rasen ist kaputt.

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Am Sonntag sollte es losgehen. Für 20.45 Uhr war die Heimpartie von Titelverteidiger Paris Saint Germain gegen Stade Rennes angesetzt. So wie geplant wird das Spiel aber nicht vonstattengehen. „Die jüngste Hitzewelle, die auf eine Reihe aufeinanderfolgender und außergewöhnlicher Hitzewellen in der Region Paris in diesem Sommer folgte, hat den Zustand des Rasens im Parc des Princes deutlich verschlechtert“, heißt es in einer offiziellen Erklärung des PSG. Anders gesagt: Der Rasen ist kaputt, PSG kann im eigenen Stadion derzeit keine Spiele austragen. Die „Sicherheit und körperliche Unversehrtheit“ der Spieler können nicht gewährt werden.

Auf Social Media kursierende Schnipsel vermitteln einen ungefähren Eindruck: Besonders frisch schaut der Rasen wirklich nicht aus.

Heimrecht getauscht
Und jetzt? Wurde einfach das Heimrecht getauscht. Das Spiel findet jetzt also beim planmäßigen Auswärtsteam, also Stade Rennes, in dessen Heimstadion, dem Roazhon Park, statt. 350 Kilometer von Paris entfernt.

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Ob die Verlegung von Heimspielen künftig öfter vorkommen wird? Laut Klub nicht. An einer Behebung des Rasen-Problems werde bereits gearbeitet.

Damit die Verlegung eine einmalige Sache bleibt.

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