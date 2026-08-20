Weltweite Petition! Fans wollen Infantino stürzen

„Von seiner heimlichen Beteiligung an der europäischen Superliga bis hin zum gescheiterten Projekt eines zweijährigen WM-Zyklus, von der erpresserischen Ticketpolitik bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis hin zur Kultur der Einschüchterung und der persönlichen Macht, die er im internationalen Fußball etabliert hat“, so die Vorwürfe. „Gianni Infantino hat sein Amt und den Fußball insgesamt verraten.“