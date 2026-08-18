25-Meter Kracher bei einer Hitzeschlacht

Im Fan.at-Spiel der Runde zwischen dem SV Götzens und dem SV Reutte ging es in der 1. Landesliga West darum, in der neuen Liga Fuß zu fassen. In einer hitzigen Partie blieb Bilal Durmus beim 1:0-Siegtreffer aus 25 Metern eiskalt und sorgte für die ersten drei Punkte im westlichen Mittelgebirge.
Knapp 31 Grad, pralle Sonne – und trotzdem wurde Fußball gespielt! Rund 250 Zuschauer ließen sich das Duell zwischen Götzens und Reutte nicht entgehen. Und sie mussten bis kurz vor der Pause auf den entscheidenden Moment warten. Bilal Durmus fasste sich ein Herz und jagte den Ball aus rund 25 Metern zum 1:0-Heimsieg ins Netz. Das sollte der Endstand sein.
Hitzeschlacht
„Es war schon fast zu heiß – aber das darf keine Ausrede sein, es ist für alle gleich“, schmunzelte Reuttes Sportlicher Leiter Dirk Handtrack.
Aber auch die Gastgeber mussten bei den Temperaturen Kräfte sparen. „Wir haben unser Spiel angepasst, damit wir nicht sofort am Ende sind“, erklärte Götzens-Trainer Thomas Bergmann.
Sportliche Ziele
Der Ex-Wacker-Profi ist seit Saisonbeginn vom spielenden Co. zum Cheftrainer aufgestiegen. Selbst wird er aber nicht mehr auflaufen. „Ich habe Arthrose in beiden Knöcheln“, verriet der 36-Jährige. An den Ambitionen hat das nichts geändert. Bergmann hat mit seiner Mannschaft Platz drei ins Visier genommen.
Reutte stapelt dagegen zunächst etwas tiefer. „Mit Predrag Bukarica haben wir einen neuen Trainer und neue Spieler. Wir müssen uns erst finden“, meinte Handtrack.
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