25-Meter Kracher bei einer Hitzeschlacht

Sportliche Ziele

Der Ex-Wacker-Profi ist seit Saisonbeginn vom spielenden Co. zum Cheftrainer aufgestiegen. Selbst wird er aber nicht mehr auflaufen. „Ich habe Arthrose in beiden Knöcheln“, verriet der 36-Jährige. An den Ambitionen hat das nichts geändert. Bergmann hat mit seiner Mannschaft Platz drei ins Visier genommen.

Reutte stapelt dagegen zunächst etwas tiefer. „Mit Predrag Bukarica haben wir einen neuen Trainer und neue Spieler. Wir müssen uns erst finden“, meinte Handtrack.