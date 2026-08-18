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Masters in Cincinnati

Nach Fehlstart: Zverev steht im Achtelfinale

Tennis
18.08.2026 06:57
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wimbledon-Finalist Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Gegen den Franzosen Terence Atmane gewann der an Nummer eins gesetzte Tennis-Profi 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) und trifft nun entweder auf den Amerikaner Tommy Paul oder Adolfo Vallejo aus Paraguay.

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Für Aufsehen sorgte ein Moment im ersten Satz, als Zverev seinen Gegenspieler aus kurzer Distanz mit dem Ball abschoss und sich sofort dafür entschuldigte. Nach Spielende war über die Mikrofone zu hören, wie Zverev erneut um Verzeihung bat: „Sorry für den Treffer“, sagte er. Atmane hatte schon unmittelbar nach dem Treffer auf seinen angelegten Arm gelächelt und weitergespielt. 

Zverev liegt früh 0:3 hinten
Der Franzose war viel besser in das Duell gekommen, Zverev lag im ersten Satz bereits 0:3 hinten, ehe er erstmals selbst ein Spiel gewann und seinen Rhythmus fand. Nach dem Ausgleich ging Atmane beim 4:3 und 5:4 noch zweimal in Führung, im Tiebreak zeigte Zverev dann seine Klasse und zog den ersten Satz in seine Richtung. Im zweiten Satz hatte Zverev dann direkt eine Breakchance gegen sich, wehrte diese aber ab und hatte die Partie dann besser im Griff. Weil er sich aber kein Break erarbeiten konnte, musste der 29-Jährige erneut in den Tiebreak.

Schon beim Auftaktspiel gegen den Briten Cameron Norrie hatte Zverev beim 3:6, 6:3, 6:3 seine Mühe gehabt. Beim Masters-1000-Turnier in Montreal hatte Zverev zuvor gepatzt, als er überraschend in der zweiten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor gescheitert war. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York, Cincinnati ist für Zverev die Generalprobe.

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