Nach Fehlstart: Zverev steht im Achtelfinale

Zverev liegt früh 0:3 hinten

Der Franzose war viel besser in das Duell gekommen, Zverev lag im ersten Satz bereits 0:3 hinten, ehe er erstmals selbst ein Spiel gewann und seinen Rhythmus fand. Nach dem Ausgleich ging Atmane beim 4:3 und 5:4 noch zweimal in Führung, im Tiebreak zeigte Zverev dann seine Klasse und zog den ersten Satz in seine Richtung. Im zweiten Satz hatte Zverev dann direkt eine Breakchance gegen sich, wehrte diese aber ab und hatte die Partie dann besser im Griff. Weil er sich aber kein Break erarbeiten konnte, musste der 29-Jährige erneut in den Tiebreak.