Vinothek pleite, „jetzt alles bereit für Neustart“

Das Ende der Gebietsvinothek war nicht nur für die Marktgemeinde ein herber Rückschlag, denn in der ganzen Region galt die Adresse drei Jahrzehnte lang als erste Anlaufstelle für gesellige Genießer im Blaufränkischland. Im Frühjahr ging, wie berichtet, die Ära zu Ende. Der Betreiber „Vinothek – Verein zur Förderung des Mittelburgenländischen Weines“ hatte Insolvenz anmelden müssen.