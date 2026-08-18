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Wie‘s weitergehen soll

Vinothek pleite, „jetzt alles bereit für Neustart“

Burgenland
18.08.2026 07:00
Auf die Rettung der Weinlounge stießen u.a. Hofer (Mi.) und Eva Heidenreich (2.v.l.) von der ÖVP ...
Auf die Rettung der Weinlounge stießen u.a. Hofer (Mi.) und Eva Heidenreich (2.v.l.) von der ÖVP an.(Bild: Gemeinde Deutschkreutz)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Der Grundstein ist gelegt! Nach der Insolvenz des Vereins zur Förderung des Weines herrscht in Deutschkreutz im Burgenland wieder Aufbruchsstimmung. Wie es weitergehen soll.

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Das Ende der Gebietsvinothek war nicht nur für die Marktgemeinde ein herber Rückschlag, denn in der ganzen Region galt die Adresse drei Jahrzehnte lang als erste Anlaufstelle für gesellige Genießer im Blaufränkischland. Im Frühjahr ging, wie berichtet, die Ära zu Ende. Der Betreiber „Vinothek – Verein zur Förderung des Mittelburgenländischen Weines“ hatte Insolvenz anmelden müssen.

Schulden von 457.000 Euro
Bei der Eröffnung des Konkursverfahrens im Landesgericht Eisenstadt beliefen sich die Schulden auf 457.000 Euro, von der Pleite direkt betroffen ein Dienstnehmer und 59 Gläubiger. Mit der Schließung der Gebietsvinothek drohte der Weinlounge im Vinatrium, einem über Jahre hinweg etablierten Treffpunkt, das endgültige Aus.

Inventar konnte erworben werden
Nun ist der Gemeinde der entscheidende Schritt gelungen: Das Weinlounge-Inventar des Vinothek-Vereins konnte aus der Insolvenzmasse erworben werden. Der Deal habe sich weit unter dem Schätzwert von 55.000 Euro über die Bühne bringen lassen, heißt es.

Leere Regale – so sah die Vinothek im Frühjahr aus.
Leere Regale – so sah die Vinothek im Frühjahr aus.(Bild: Privat)

„Damit bleibt die Location nutzbar. Die gesamte Ausstattung wie Kühlpulte, Barsessel & Co. ist somit dauerhaft im Eigentum der Marktgemeinde. Alles steht jetzt der Bevölkerung wieder zur Verfügung“, teilt der interimistische Bürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ) mit. Er hatte die Verhandlungen mit dem Masseverwalter und dem Anwalt der Gemeinde, Markus Reinfeld, vorangetrieben.

„Ausschlaggebend für den Erfolg war die vertrauensvolle Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Die konstruktive Abstimmung mit der ÖVP hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Gemeinde in den Verhandlungen rasch und geschlossen auftreten konnte“, betont Hofer.

Zitat Icon

Die Weinlounge ist Teil der Deutschkreutzer Identität. Wir mussten rasch handeln, sonst wäre sie verloren gegangen.

Jürgen Hofer, der interimistische Bürgermeister

Pläne nach Neuwahlen
Wie es genau weitergeht, bleibt fraglich. „Abwarten, mitten im Wahlkampf wollen wir keine voreiligen Entscheidungen über die Zukunft der Weinlounge treffen“, so Hofer. Zuvor findet die Bürgermeister-Neuwahl am 13. September statt. Konkrete Pläne sollen in Ruhe nach dem Urnengang geschmiedet werden.

Unter anderem ist an ein gastronomisches Konzept gedacht. „Interessenten haben sich gemeldet. Es hat Gespräche gegeben“, bestätigt Hofer. Ebenso seien einige Winzer motiviert, sich zu engagieren. Alles offen, doch der Grundstein für einen Neustart ist gelegt. 

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