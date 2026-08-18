Tragödie auf Insel
Paar stirbt in Flitterwochen bei Helikopter-Crash
Auf der beliebten griechischen Urlaubs-Insel Sifnos ist am Montag ein privater Hubschrauber abgestürzt. Drei Menschen kamen ums Leben: ein frisch verheiratetes Paar in den Flitterwochen und der Pilot.
Der private Hubschrauber wollte offenbar gerade auf der Kykladen-Insel Sifnos landen, als das Unglück passierte und die Maschine abstürzte. Dabei kamen ein frisch verheiratetes Paar und der Pilot ums Leben, wie mehrere Medien unter Berufung auf das griechische Nachrichtenportal in.gr berichten.
Das frisch gebackene Ehepaar aus Großbritannien dürfte den Hubschrauberflug während der Flitterwochen unternommen haben. Der Pilot des Hubschraubers kam aus Griechenland und war laut der griechischen Tageszeitung „I Kathimerini“ erst vor zwei Monaten eingestellt worden.
Der Hubschrauber schlug nicht weit entfernt von Wohnhäusern auf dem Boden auf:
Der Hubschrauber krachte nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt auf den Boden und ging sofort in Flammen auf, wie der Sender Euronews berichtet. Der Notruf bei der Feuerwehr sei am Montag gegen 18.15 Uhr eingegangen. Offenbar soll eine Person noch versucht haben, sich aus der Maschine zu befreien, doch die Einsatzkräfte fanden nur noch drei leblose Personen auf.
Noch ist nicht klar, wieso der Hubschrauber vom Typ Bell abgestürzt ist. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Maschine Sekunden vor dem Absturz ins Trudeln geraten war, wie mehrere Medien berichteten.
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