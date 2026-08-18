Paar stirbt in Flitterwochen bei Helikopter-Crash

Der Hubschrauber krachte nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt auf den Boden und ging sofort in Flammen auf, wie der Sender Euronews berichtet. Der Notruf bei der Feuerwehr sei am Montag gegen 18.15 Uhr eingegangen. Offenbar soll eine Person noch versucht haben, sich aus der Maschine zu befreien, doch die Einsatzkräfte fanden nur noch drei leblose Personen auf.