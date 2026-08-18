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Herzt „Panchito“

Salma Hayek zeigt sich als stolze Stief-Großmutter

Society International
18.08.2026 07:52
Salma Hayek freut sich über die Geburt ihres Stief-Enkelsohnes und Enkels ihres Ehemannes ...
Salma Hayek freut sich über die Geburt ihres Stief-Enkelsohnes und Enkels ihres Ehemannes François-Henri Pinault.(Bild: AFP/MARK RALSTON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Salma Hayek (59) zeigt sich in einer neuen Rolle – als Großmutter. Auf Instagram postete die gebürtige Mexikanerin ein Video, in dem sie das Baby liebevoll im Arm hält und den kleinen Buben auf Spanisch anspricht. 

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Es sei ein Segen, die vierte Generation von Männern mit dem Vornamen François in der Familie willkommen zu heißen, schrieb die Schauspielerin dazu. Sie werde den Kleinen allerdings „Panchito“ nennen, das scheine ihm zu gefallen.

Sehen Sie hier den Clip der stolzen Stief-Oma Salma Hayek mit dem kleinen „Panchito“:

Der Nachwuchs stammt von Hayeks Stiefsohn François Pinault Jr. und von Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (23), Tochter des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck (53), der 2007 mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ den Oscar als bester internationaler Film gewann.

Ehemann ist der „coolste François“ der Welt
Vor wenigen Tagen hatte die junge Mutter, eine Modedesignerin, erstmals Fotos von ihrem Baby und dem „ersten Monat als Eltern“ auf Instagram veröffentlicht.

Ihr Ehemann sei der „coolste François“ der Welt und der gemeinsame Sohn der „süßeste François“ der Welt, schrieb sie dazu. Die Bilder zeigen das Baby mit seinen Eltern im Garten, in einer Villa und auf dem Arm von Stief-Großmutter Hayek.

Nennt sich schon Pinault
Die Regisseurstochter hatte im März die Verlobung des Paares auf Instagram verkündet. Auf ihrem Account gibt sie auch den Namen Pinault an. Zu einer Hochzeit machte sie allerdings keine weiteren Angaben.

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François Pinault Jr. ist eines von vier Kindern des französischen Milliardärs François-Henri Pinault (64). Sein Vater ist Chef des Verwaltungsrats des Luxus-Konzerns Kering, zu dem Marken wie Gucci und Balenciaga gehören. Hayek ist seit 2009 mit Pinault verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Valentina ist 18 Jahre alt, zudem ist Hayek dreifache Stiefmutter.

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