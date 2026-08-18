Auf linker Seite spitzt sich Kampf ums Leiberl zu

„Arbeitsteilung und keim Kampf“

Was zur Folge hat, dass sich der Kampf ums Leiberl auf der linken Außenverteidigerposition weiter zuspitzt. Denn während Krätzig zum zweiten Mal in Folge – auch beim 1:1 gegen den WAC machte er ein gutes Spiel – aufzeigte, hat Neuzugang Dominik Schmid zuletzt beim 3:3 auf Zypern gegen Pafos keinen guten Tag erwischt. Auf eine Kampfansage verzichtete der aktuelle Herausforderer trotzdem: „Es ist ein Zusammenspiel zwischen Dominik und mir. Er macht die eine Partie, ich die andere. Wir unterstützen uns gegenseitig und geben beide unser Bestes. Das ist Arbeitsteilung und kein Kampf.“