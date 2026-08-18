„Einzige Möglichkeit“ – doch wer will Verstappen?

Sollte Verstappen Red Bull tatsächlich verlassen wollen, käme für ihn wohl nur ein Rennstall infrage, der sportlich noch besser aufgestellt ist. Und davon gibt es laut Ex-Teamchef Günther Steiner nicht viele. „Wenn Max woanders hinwechselt, dann will er natürlich zu einem Team, das besser ist als Red Bull. Und es gibt nicht viele Teams, die besser sind als Red Bull“, erklärte Steiner im Podcast „Up To Speed“.