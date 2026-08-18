Verwirrung um 250-Millionen-Deal des FC Bayern

Brisant: Danach wäre die Grenze erreicht. Gibt der e. V. tatsächlich fünf seiner aktuell 75 Prozent ab, könnte er keine weiteren Anteile an der AG mehr veräußern. Klub-Patron Uli Hoeneß hatte dies bereits im November 2025 bestätigt. Doch bis es tatsächlich so weit kommt, dürfte noch einiges an Arbeit bevorstehen.