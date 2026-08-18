Mega-Gehalt! So viel kassiert Glasner bei Forest

Am Transfermarkt ließ der Club, der 1979 und 1980 den Meistercup gewann und erst 2022 wieder in die oberste Liga zurückkehrte, bisher eher Zurückhaltung walten – auch wenn der Verkauf von Mittelfeldmann Elliot Anderson an Manchester City um rund 135 Mio. Euro viel Geld in die Kassen spülte. Anderson ist nun der teuerste englische Fußballer aller Zeiten. Fix ist, dass mit dem ablösefrei geholten ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager ein weiterer Österreicher zu sehen sein wird. In ihm hat Glasner quasi einen Gewährsmann aus Wolfsburger Zeiten in der Mittelfeldzentrale, bereits in den Testspielen wusste der 28-Jährige mit seinen gewohnten Stärken zu gefallen. Geld nahm der Club bisher nur für Innenverteidiger Ousmane Diomande in die Hand, der Ivorer kam für 40 Mio. Euro von Sporting Lissabon.