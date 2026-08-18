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Unter Beschuss

Ukraine attackiert Moskau mit Hunderten Drohnen

Ausland
18.08.2026 06:46
Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass handelte es sich bei den Angriffen in der Nacht auf ...
Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass handelte es sich bei den Angriffen in der Nacht auf Dienstag um die heftigste derartigen Attacken seit zwei Jahren. (Archivbild)(Bild: AFP/TETIANA DZHAFAROVA)
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Von krone.at

Die russische Millionenmetropole Moskau und die umliegende Hauptstadtregion sind in der Nacht auf Dienstag Ziel einer Angriffswelle mit ukrainischen Drohnen geworden. 

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Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, von Montagabend bis Dienstagfrüh seien 620 Drohnen in Richtung der Hauptstadtregion geflogen.

Die meisten habe die Luftabwehr im Anflug abgewehrt, weitere 180 Drohnen seien im Raum Moskau vom Himmel geholt worden. 

Diese Bilder sollen die Angriffe zeigen:

Tägliche Angriffswellen
Die ukrainische Luftwaffe fliegt nahezu täglich große Angriffswellen gegen die russische Hauptstadtregion. Schon in der Nacht auf Sonntag wurde das Moskauer Gebiet laut Sobjanin von ungefähr 600 Drohnen attackiert – demnach gab es neben einem Todesopfer auch mehrere Verletzte.

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Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe und nutzt für Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem günstig und schnell herzustellende Drohnen, aber auch immer wieder Marschflugkörper.

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