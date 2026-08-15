Frecher E-Scooter-Dieb erst nach Sturz gefasst

Sein Respekt vor fremdem Eigentum dürfte ähnlich gering sein wie jener vor der Polizei: Ein 16-Jähriger stahl am helllichten Tag mitten in Linz einen E-Scooter und flitzte damit weg. Die Verfolgungsjagd endete erst, als der Dieb stürzte.
Ein 16-jähriger Slowake aus Linz nahm am Freitag gegen 16.50 Uhr vor einer Trafik in der Schmidtorstraße den E-Scooter eines 58-jährigen Linzers in Betrieb und fuhr davon. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizisten den Jugendlichen entlang der Franckstraße stadtauswärts fahrend wahrnehmen und forderten ihn mittels Blaulicht und Lautsprecher zum Anhalten auf.
Mehrere Passanten gefährdet
Dieser drehte jedoch um und versuchte stadteinwärts zu flüchten. Bei dem rücksichtslosen Fluchtversuch wurden mehrere Passanten gefährdet. Schließlich kam der 16-Jährige aus eigenem zu Sturz und konnte festgenommen werden.
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