Zwei Pkw wegen Autoteilen auf A9-Fahrbahn defekt

Der 19-Jährige aus Waizenkirchen lenkte seinen Wagen am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der A9 Pyhrnautobahn von Graz kommend Richtung Wels. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 18-Jähriger aus Prambachkirchen. Beim Tunnel Kremsursprung im Gemeindegebiet von Micheldorf kam der junge Lenker aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Randstein und krachte gegen das Tunnelportal bzw. die Tunnelwand.