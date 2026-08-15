Zwei Pkw wegen Autoteilen auf A9-Fahrbahn defekt

Na, das hat sich ausgezahlt: Ein junger Lenker krachte mit seinem Wagen gegen das Portal des Kremsursprung-Tunnels in Micheldorf (Oberösterreich). Die Autoteile landeten auf der A9-Fahrbahn. Zwei Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten, bretterten darüber – da waren auch ihre Fahrzeuge defekt.
Der 19-Jährige aus Waizenkirchen lenkte seinen Wagen am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der A9 Pyhrnautobahn von Graz kommend Richtung Wels. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 18-Jähriger aus Prambachkirchen. Beim Tunnel Kremsursprung im Gemeindegebiet von Micheldorf kam der junge Lenker aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Randstein und krachte gegen das Tunnelportal bzw. die Tunnelwand.
Beide Insassen wurden nur leicht verletzt
Beide Autoinsassen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Zwei nachkommende Autolenker konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die auf der Fahrbahn befindlichen Fahrzeugteile des verunfallten Wagens.
Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die A9 war zwischen den Anschlussstellen Klaus und Inzersdorf von 18.10 Uhr bis 19.40 Uhr komplett gesperrt.
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