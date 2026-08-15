„Machen wir ein Festl“: Wie in Linz alles begann

Aber wie würde dieser riesige Hauptplatz wirken, wenn sich dort ein paar hundert Leute hinverirren? Ein großer Irrtum: Schon am ersten Festtag strömten Zigtausende in die Innenstadt – bis nach ein paar Stunden alles quasi den Bach oder besser die Donau runterzugehen drohte: Warnung vor einem schweren Unwetter, polizeiliche Aufforderung, alle sollten das Festgelände verlassen. Abbruch, noch bevor es richtig begonnen hatte. Was für ein Fiasko.