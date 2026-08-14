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Info kam per AT-ALERT

Großes Aufatmen in Zirl: Wasser wieder genießbar

Tirol
14.08.2026 17:24
Auch am Brunnen kann man das Wasser wieder ohne Gefahr trinken – ob es wirklich schmeckt?
Auch am Brunnen kann man das Wasser wieder ohne Gefahr trinken – ob es wirklich schmeckt?(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Endlich! Nach mehr als einer Woche ist die Trinkwasserqualität in Zirl (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) seit Freitagnachmittag wieder in Ordnung. Das viel diskutierte Abkochgebot ist aufgehoben, teilte die Marktgemeinde mit – anders als bei der Verunreinigung erfolge die Information per AT-ALERT!

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Diese Botschaft sorgte im 8300-Einwohner-Ort am Freitag für Erleichterung: „Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Untersuchungsergebnisse kann die Marktgemeinde Zirl darüber informieren, dass die einwandfreie Trinkwasserqualität wieder gegeben ist“, hieß es. Seit einigen Tagen wird – wie berichtet –  dem Trinkwasser Chlor beigemengt. Die schien nun prompt Wirkung zu zeigen. Am 6. August hatte die Gemeinde bekanntlich verordnet, dass das Trinkwasser abgekocht werden muss, weil es mit Fäkalkeimen verunreinigt sei. Was manche verwundert: Die Entwarnung ging per AT-ALERT an alle örtlichen Handys. „Bei Bekanntwerden der Verunreinigung gab es aber keinen solchen Alarm“, wundert sich ein Betroffener.

UV-Desinfektionsanlage wird angeschafft
Eine Quelle am Schlossbach wurde indessen als Stelle der Verunreinigung festgestellt. Die genaue Ursache dafür ist aber weiter unklar. Jedenfalls wurde nun eine UV-Desinfektionsanlage bestellt. Der Einbau sei nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich innerhalb der kommenden acht Wochen vorgesehen, hieß es. Bis dahin werde das Wasser weiterhin chloriert.

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Gegen Bakterien, Viren und Keime
Bei der UV-Desinfektion wird das Wasser mit ultraviolettem Licht behandelt. Dadurch würden im Wasser vorhandene Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und andere Keime zuverlässig inaktiviert. Sonden sollen nun außerdem eine laufende Überwachung der Trübung des Wassers ermöglichen.

Am 20. August soll es am Abend eine Informationsveranstaltung mit einem Trinkwasserexperten im Veranstaltungszentrum B4 geben. Schon am kommenden Montag findet ein Pressegespräch in der Marktgemeinde zum Thema Wasser statt. Unter anderem wird Bernd Jenewein, Leiter des INAQ Instituts für Analytik und Qualität GmbH, für fachliche Fragen zur Verfügung stehen.

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