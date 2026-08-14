Großes Aufatmen in Zirl: Wasser wieder genießbar

Diese Botschaft sorgte im 8300-Einwohner-Ort am Freitag für Erleichterung: „Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Untersuchungsergebnisse kann die Marktgemeinde Zirl darüber informieren, dass die einwandfreie Trinkwasserqualität wieder gegeben ist“, hieß es. Seit einigen Tagen wird – wie berichtet – dem Trinkwasser Chlor beigemengt. Die schien nun prompt Wirkung zu zeigen. Am 6. August hatte die Gemeinde bekanntlich verordnet, dass das Trinkwasser abgekocht werden muss, weil es mit Fäkalkeimen verunreinigt sei. Was manche verwundert: Die Entwarnung ging per AT-ALERT an alle örtlichen Handys. „Bei Bekanntwerden der Verunreinigung gab es aber keinen solchen Alarm“, wundert sich ein Betroffener.