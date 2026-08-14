Erlitt Stromschlag
Jugendlicher (17) stirbt im Urlaub unter Dusche
Ein Jugendlicher aus Irland ist im Urlaub auf der griechischen Insel Kimolos gestorben. Der 17-Jähriger erlitt laut Polizei einen Stromschlag, während er unter der Dusche stand. Die Ermittlungen laufen noch.
Der Jugendliche aus Irland machte gemeinsam mit seiner Familie auf der griechischen Insel Kimolos Urlaub. In der Dusche passierte dann etwas Schreckliches: Der 17-Jährige „starb unter der Dusche an den Folgen eines Stromschlags“, wie ein Polizist der Zeitung „The Irish Sun“ berichtete. Quellen aus dem Krankenhaus berichteten, dass die Todesursache vermutlich ein Herzstillstand gewesen sei.
Der Jugendliche und seine Familie „waren auf Kimolos sehr beliebt und kamen regelmäßig zu Besuch“, berichtete der Polizist. Seine Mutter stamme von der kleinen Insel. Die Insel befinde sich in „Trauer und Schock“, sagte Bürgermeister Kostas Vendouris. Die Tragödie habe „eine große schwarze Wolke“ über die Insel geworfen, zeigten sich Vertreter der Stadtverwaltung geschockt.
Ermittlungen laufen
Der Leichnam des Jugendlichen soll jetzt in einem Krankenhaus in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen obduziert werden. Die Beamten ermitteln, wie es zu diesem Unglück kommen konnte und untersuchen vor allem die Elektrik in dem alten Haus. „Es lag eindeutig ein Fehler in der Verkabelung vor. Es ging blitzschnell“, sagte der Polizist.
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