Jugendlicher (17) stirbt im Urlaub unter Dusche

Ermittlungen laufen

Der Leichnam des Jugendlichen soll jetzt in einem Krankenhaus in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen obduziert werden. Die Beamten ermitteln, wie es zu diesem Unglück kommen konnte und untersuchen vor allem die Elektrik in dem alten Haus. „Es lag eindeutig ein Fehler in der Verkabelung vor. Es ging blitzschnell“, sagte der Polizist.