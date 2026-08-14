Kurzes Gastspiel: Sturm-Profi macht die Fliege!

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Ryan Fosso kam im Winter zu uns nach Graz und hat im Frühjahr sofort eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen. Nun ist Ryan mit dem Wunsch nach einer Veränderung auf uns zugekommen, um die Chance auf noch mehr Spielzeit zu wahren. Ryan ist ein Musterprofi und absoluter Teamplayer, daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen und sind mit Standard Lüttich zu einer guten Übereinkunft gekommen. Wir wünschen Ryan alles Gute für seine nächste Station in Belgien und bedanken uns für seinen Einsatz beim SK Sturm.“