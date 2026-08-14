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Kurzes Gastspiel: Sturm-Profi macht die Fliege!

Bundesliga
14.08.2026 16:19
Ryan Fosso verlässt Sturm und wechselt nach Belgien.
Ryan Fosso verlässt Sturm und wechselt nach Belgien.(Bild: GEPA)

Wie bereits Donnerstag angekündigt, gehen Sturm und Ryan Fosso ab sofort getrennte Wege. Der defensive Mittelfeldspieler, erst im Jänner als Ersatz für Tochi Chukwuani gekommen, wechselt nach Belgien zu Standard Lüttich. Das gab der Klub heute in einer Aussendung bekannt.

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Sturm Graz gibt den Abgang von Mittelfeldspieler Ryan Fosso zu Standard Lüttich nach Belgien bekannt. Der 24-jährige Nationalspieler Kameruns kam im Jänner dieses Jahres von Fortuna Sittard nach Graz und absolvierte insgesamt 20 Spiele für den SK Sturm, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen. Nun wechselt Fosso mit sofortiger Wirkung in die Jupiler Pro League.

Zitat Icon

Ryan ist ein Musterprofi und Teamplayer, daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen und sind mit Standard Lüttich zu einer guten Übereinkunft gekommen.

Sportchef Michael Parensen

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Ryan Fosso kam im Winter zu uns nach Graz und hat im Frühjahr sofort eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen. Nun ist Ryan mit dem Wunsch nach einer Veränderung auf uns zugekommen, um die Chance auf noch mehr Spielzeit zu wahren. Ryan ist ein Musterprofi und absoluter Teamplayer, daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen und sind mit Standard Lüttich zu einer guten Übereinkunft gekommen. Wir wünschen Ryan alles Gute für seine nächste Station in Belgien und bedanken uns für seinen Einsatz beim SK Sturm.“

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Ryan Fosso betont: „Auch wenn meine Zeit in Graz kurz war, habe ich mich in der Stadt und im Verein extrem wohlgefühlt und immer alles für den SK Sturm gegeben. Nun will ich eine neue Herausforderung annehmen und mich bestmöglich präsentieren, um im Blickfeld des Nationalteams zu bleiben. Ich werde den SK Sturm aber natürlich weiterhin beobachten und wünsche dem Team alles Gute für die Saison!“

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