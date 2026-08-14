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Panik am Strand!

2 Meter langer Thunfisch jagt Badegast in Marbella

Ausland
14.08.2026 16:11
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Am Strand „Playa del Ancon“ in der spanischen Stadt Marbella sorgte ein zwei Meter langer Thunfisch für Panik. Das Tier verfolgte einen Badegast bis ans Ufer. Einige Augenzeugen zuckten direkt ihre Kamera und filmten das ganze Drama mit. 

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Das geschätzt 300 Kilo schwere Tier verfolgte einen Badegast bis ans Ufer. Als der Thunfisch strandete, versammelten sich viele schaulustige Badegäste rund um das Tier. Spanische Medien berichteten, dass der Fisch stark aus dem Mund blutete. Mehrere Badegäste sollen nach Liegenstühlen oder anderen Gegenständen gegriffen haben, um dem zappelnden Tier zu helfen, wieder ins Wasser zu gelangen. 

Der Mann, der von dem Thunfisch verfolgt wurde, kam zum Glück unverletzt aus dem Wasser. Erst dachten einige Badegäste, das Tier sei ein Hai, doch glücklicherweise war es nur ein Thunfisch und es gab keine Verletzten.

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Es leben sehr viele Thunfische vor der spanischen Küste, aber meist bleiben sie fern vom Ufer, da sie eher im tieferen Wasser jagen. Einige Experten sagen, dass es nicht unüblich sei, dass solch große Fische stranden, wenn sie verletzt seien. Es komme sogar häufig vor, dass ihre Orientierung nach einer Verletzung nicht mehr so gut sei.

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