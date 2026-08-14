2 Meter langer Thunfisch jagt Badegast in Marbella

Es leben sehr viele Thunfische vor der spanischen Küste, aber meist bleiben sie fern vom Ufer, da sie eher im tieferen Wasser jagen. Einige Experten sagen, dass es nicht unüblich sei, dass solch große Fische stranden, wenn sie verletzt seien. Es komme sogar häufig vor, dass ihre Orientierung nach einer Verletzung nicht mehr so gut sei.