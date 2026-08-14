Britischer Rocker stichelt frech gegen Prinz Harry

Rocker Fan der Royals

Auch im Buckingham-Palast war Wilson übrigens schon zu Gast. Die Royal Family sei „großartig“, schwärmte er. Man könne bei einem Treffen mit den Royals gar nicht anders, als sich gut zu benehmen – selbst als Rocker. „Es ist wie eine Standardeinstellung. Man fängt an, sich zu verbeugen und einen Knicks zu machen, und man weiß gar nicht, warum.“