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Nicht bodenständig?

Britischer Rocker stichelt frech gegen Prinz Harry

Royals
14.08.2026 16:00
Ist Prinz Harry wirklich so bodenständig, oder tut er nur so? Rocker Ricky Wilson hat da so ...
Ist Prinz Harry wirklich so bodenständig, oder tut er nur so? Rocker Ricky Wilson hat da so seine Zweifel ....(Bild: EPA/ANDY RAIN)
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Von krone.at

Er macht Ziegen-Yoga, scherzt mit seinen Fans und ist um keine freche Antwort verlegen: Prinz Harry gilt nicht umsonst als einer der bodenständigsten Royals. Doch ist das in Wahrheit alles nur schöner Schein? Der Sänger der Kaiser Chiefs stichelte jetzt jedenfalls frech gegen den 41-Jährigen.

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In einem Interview plauderte Ricky Wilson, Frontmann der Kaiser Chiefs, jetzt über Prinz Harry. Er habe schon einige Male die Ehre gehabt, den 41-Jährigen zu treffen, erzählte er. „Ich mochte ihn immer sehr“, so der Sänger im Gespräch mit dem „Hello!“-Magazin.

„Weiß nicht, ob er nur so tut ...“
Nur um dann frech nachzulegen, dass ihm dabei doch einige Zweifel darüber gekommen seien, wie authentisch Harry wirklich sei: „Ich weiß nicht, ob er nur so tut, als sei er bodenständig, oder ob er es wirklich ist.“

Kaiser-Chiefs-Frontmann Ricky Wilson plauderte über die Treffen mit Prinz Harry.
Kaiser-Chiefs-Frontmann Ricky Wilson plauderte über die Treffen mit Prinz Harry.(Bild: Viennareport)

Immerhin sei auch bei ihm ein Unterschied zwischen dem Menschen auf der Bühne und der Privatperson, lachte Wilson. „Ich gebe vor, ein Rockstar zu sein. Gott weiß, dass ich es bei mir daheim ganz sicher nicht bin.“

Zum ersten Mal getroffen haben sich Wilson und Harry übrigens, als der Herzog von Sussex ein Konzert der Kaiser Chiefs besucht hatte. Ein Abend, der Wilson ganz besonders in Erinnerung blieb, wie er später in einem Interview verriet.

„Stell das bloß nicht online“
Denn Harry habe backstage vorbeigeschaut und mit der Band geplaudert. Daraufhin habe der Musiker den Prinzen nach einem gemeinsamen Selfie gefragt, das er auch bekommen habe. Aber: „Als er ging, sagte er: ,Stell das bloß nirgendwo online.‘“

Herzogin Meghan und Prinz Harry inszinieren sich bei Auftritten gerne als fannah. Aber ist das ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry inszinieren sich bei Auftritten gerne als fannah. Aber ist das alles nur ein Image?(Bild: EPA/JOEL CARRETT)

Er wisse nicht, ob Harry nur einen Scherz gemacht habe oder nicht, fuhr Wilson fort. „Ich werde meinen MBE (der britische Verdienstorden Member of the Order of the British Empire, Anm.) nicht riskieren, indem ich ein Foto veröffentliche“, lachte er.

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Rocker Fan der Royals
Auch im Buckingham-Palast war Wilson übrigens schon zu Gast. Die Royal Family sei „großartig“, schwärmte er. Man könne bei einem Treffen mit den Royals gar nicht anders, als sich gut zu benehmen – selbst als Rocker. „Es ist wie eine Standardeinstellung. Man fängt an, sich zu verbeugen und einen Knicks zu machen, und man weiß gar nicht, warum.“

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