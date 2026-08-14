Trump: „Kein Grund zur Eile“ bei Verhandlungen

Vance: Niedriger Ölpreis „oberstes Ziel“

US-Vizepräsident JD Vance sagte am Donnerstag, dass ein niedriger Ölpreis das oberste Ziel im Krieg gegen den Iran sei. An zweiter Stelle stehe dann, Teheran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. Damit widersprach er Trump, der bisher immer erklärt hatte, das Atomprogramm des Landes sei der Grund für die Angriffe – selbst wenn der Krieg hohe Spritpreise für US-Bürgerinnen und US-Bürger bedeute.