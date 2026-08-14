LIVESTREAM: Leobendorf auf Heimsieg gegen Horn aus

„Wir fahren als klarer Außenseiter nach Leobendorf“, weiß Horn-Trainer Stefan Hirczy. Die Rollen im NÖ-Derby der 3. Liga sind damit klar verteilt. Leobendorf ist mit vier Punkten gut in die neue Saison gestartet und will vor heimischem Publikum natürlich voll punkten. Ab 17.55 Uhr gibt es das Spiel live auf krone.tv oder hier im Livestream.