Emily Ratajkowski zieht auf Insta komplett blank!

Emily Ratajkowskis Sommer ist vor allem eins: ziemlich heiß! Das bewies die Model-Schönheit jetzt mit einer Bildergalerie auf Instagram, in der sie nicht nur in den knappsten Bikinis der Saison zu sehen ist, sondern einmal sogar splitterfasernackt.
Für Model Emily Ratajkowski scheint der diesjährige Sommer ein endloser Urlaub zu sein. Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige jetzt nämlich zahlreiche Schnappschüsse, die unter anderem in Italien und Griechenland entstanden.
Nackt unterm Moskitonetz
Mehrere Fotos zeigen Ratajkowski im knappen Bikini, etwa auf einer Jacht, am Strand und in einer Küche. Auf einer weiteren Aufnahme ist sie eng umschlungen mit ihrem neuen Freund, Regisseur Romain Gavras, zu sehen.
Klicken Sie sich hier durch die sexy Urlaubs-Schnappschüsse von Emily Ratajkowski:
Ein Bild dürfte bei den Fans der Schönheit aber für ganz besonderes Herzklopfen sorgen. Denn auf einem Schnappschuss räkelt sich sexy Emily unter einem Moskitonetz auf dem Bett. Und ja, sie ist dabei komplett nackt!
„Wunderschöne Frau“
Die Fans von Ratajkowski sind jedenfalls begeistert von so viel Sex-Appeal. „Das sieht nach einem grandiosen Sommer aus!“, jubelte ein Fan etwa in den Kommentaren. Ein anderer schwärmte: „Du bist so eine wunderschöne Frau.“
Im April machte Emily Ratajkowski ihre neue Liebe öffentlich. Der französische Filmemacher hat übrigens ein Faible für schöne Promi-Frauen: Vor Ratajkowski war er bereits mit den Sängerinnen Rita Ora und Dua Lipa liiert.
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