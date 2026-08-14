Neuer Chef: Das soll sich bei ÖSV-Damen ändern

Zöchling will lösen, was realistisch lösbar ist

Es sei gut gearbeitet worden und gute Trainer am Werk, jede Weltcupgruppe erzielte einen Podiumsplatz, es ist ein „funktionierendes System“, meinte Zöchling. „Dass sie es können, haben sie gezeigt, jetzt müssen wir Konstanz reinbringen und schauen, dass wir permanent jemanden am Podium mit dabei haben. Es sind Athletinnen da, die richtig schnell und gut Skifahren können.“ Zöchling arbeitete von 2010 bis 2024 für den ÖSV, war danach Trainer der norwegischen Technikerinnen, ehe er für den Chefposten nach Österreich heimkehrte und sich gleich „sehr willkommen“ fühlte. Zum Teil besuchte er die Läuferinnen auch daheim für persönliche Gespräche.