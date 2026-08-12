Mehr als doppelt so viele Einbürgerungen in Wien

Den höchsten Anstieg bei Einbürgerungen gibt es in der Bundeshauptstadt. Syrer, Afghanen und Türken bilden Top-3 der Herkunftsnationen bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft.
Die österreichische Staatsbürgerschaft erhielten im ersten Halbjahr dieses Jahres landesweit 13.700 Personen – das bedeutet ein Plus von 17 Prozent. Den größten Anstieg im Vergleich zu 2025 verzeichnet aber Wien mit 60 Prozent – 3333 Personen wurden heuer bereits eingebürgert.
Die Nationalitätenliste führt Syrien vor Afghanistan und der Türkei an (siehe Grafik). Außerdem erhielten 96 Staatenlose den österreichischen Pass.
Weniger Einbürgerungen nur in Oberösterreich
Mehr als zwei Drittel der Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs, etwa nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz im Land. Österreichweit entfiel die Hälfte auf Frauen, rund ein Drittel der neuen Staatsbürger war unter 18 Jahre alt, mehr als ein Fünftel wurde in Österreich geboren. Weniger Einbürgerungen als 2025 gab es nur in Oberösterreich.
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