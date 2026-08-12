Mehr als doppelt so viele Einbürgerungen in Wien

Weniger Einbürgerungen nur in Oberösterreich

Mehr als zwei Drittel der Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs, etwa nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz im Land. Österreichweit entfiel die Hälfte auf Frauen, rund ein Drittel der neuen Staatsbürger war unter 18 Jahre alt, mehr als ein Fünftel wurde in Österreich geboren. Weniger Einbürgerungen als 2025 gab es nur in Oberösterreich.