Sicheres Feiern: JVP will einheitliche Standards

Vertreter der Jungen Volkspartei (JVP) Vorarlberg haben am Mittwochvormittag in Bregenz ihre diesjährige Sommerkampagne „Ghörig furtgo – Ghörig hoamko“ vorgestellt.
Im Mittelpunkt der Sommerkampagne steht die Sicherheit beim Feiern: in der Nachtgastronomie, bei Großveranstaltungen – und auch auf dem Nachhauseweg. Grundlage sind persönliche Gespräche, die Vertreter der JVP in den vergangenen Wochen in Feldkirch, Dornbirn und Bregenz mit jungen Menschen geführt haben. Das dabei eingeholte Stimmungsbild falle durchwachsen aus: Neben zahlreichen positiven Rückmeldungen gebe es auch Berichte über Situationen, in denen sich junge Menschen – insbesondere Frauen – auf dem Heimweg oder beim Feiern unsicher gefühlt hätten.
Kein Anpatzen der Nachtgastro
Die JVP betont ausdrücklich, dass es ihr nicht darum geht, die Nachtgastronomie im Ländle pauschal in ein schlechtes Licht zu rücken. Im Gegenteil: Es gebe zahlreiche Lokale, die in Sachen Sicherheit vorbildlich agieren würden. Ziel der Kampagne sei es, dieses gute Niveau überall zum Standard zu machen. Sicherheit dürfe schließlich nicht davon abhängen, in welchem Club man feiere, betont JVP-Landesobmann Julian Bitsche.
Einheitliche Regeln für alle
Er und seine Mitstreiter fordern einheitliche, praxistaugliche Regelungen für die gesamte Nachtgastronomie und für Großveranstaltungen – von Schulungen für Personal über klare Notfallabläufe und den niederschwelligen Zugang zu Teststreifen bis hin zu Nachtbusverbindungen und guter Beleuchtung auf den Heimwegen.
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