Sicheres Feiern: JVP will einheitliche Standards

Im Mittelpunkt der Sommerkampagne steht die Sicherheit beim Feiern: in der Nachtgastronomie, bei Großveranstaltungen – und auch auf dem Nachhauseweg. Grundlage sind persönliche Gespräche, die Vertreter der JVP in den vergangenen Wochen in Feldkirch, Dornbirn und Bregenz mit jungen Menschen geführt haben. Das dabei eingeholte Stimmungsbild falle durchwachsen aus: Neben zahlreichen positiven Rückmeldungen gebe es auch Berichte über Situationen, in denen sich junge Menschen – insbesondere Frauen – auf dem Heimweg oder beim Feiern unsicher gefühlt hätten.