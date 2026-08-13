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„Oanen in dr Krone“

Burgerladen für echte Genießer

Vorarlberg
13.08.2026 12:00
Immer einen Besuch wert: Le Burger ist eine klare Empfehlung für Burger-Fans – und alle, die es ...
Immer einen Besuch wert: Le Burger ist eine klare Empfehlung für Burger-Fans – und alle, die es werden wollen.(Bild: huppmann bros.)
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Von krone.at

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Es gibt ja so einige Burgerbuden im Ländle, doch „Le Burger“ in Hohenems sticht aus der Masse heraus.

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Den meisten Lesern und Leserinnen dürfte der Name „Le Burger“ bekannt sein. „Was, die österreichische Burgerkette?“, denken viele nun bestimmt. Und ja, wir meinen exakt die. Und auch wir dachten anfangs, dass es sich dabei nur um eine weitere Convenience-Systemgastro handle. Am Ende stellte sich heraus: Dem ist gar nicht so

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

„Le Burger“ belehrte uns eines Besseren
Zur Erklärung: Wir wurden zu einem Gespräch eingeladen und waren, wie der Mensch manchmal leider so ist, direkt voreingenommen und haderten mit dem Konzept. Dennoch gingen wir hin – und wurden schnell eines Besseren belehrt:

Bei Le Burger ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Bei Le Burger ist für jeden Geschmack etwas dabei.(Bild: huppmann bros.)

Denn hier findet man weder standardisierte TK-Burger-Patties noch Fleisch aus dem EU-Ausland (Le Burger Hohenems bezieht vom Vorarlberger Metzger) und auch keine industriell hergestellten Soßen. Ja sogar das Brisket wird im oberen Stock selbst hergestellt. Chapeau!

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Über die Sommermonate gibt es eine mexikanische Karte mit schwarzen Special Burgers, Burritos und Churros. Ay caramba!

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5 
Ambiente: 3,5/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Le Burger, Hohenems

Von uns gibt es jedenfalls eine klare Empfehlung. Wir freuen uns, dass auch wir wider Erwarten eine Entdeckung gemacht haben. Enjoy!

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