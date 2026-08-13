Burgerladen für echte Genießer

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Es gibt ja so einige Burgerbuden im Ländle, doch „Le Burger“ in Hohenems sticht aus der Masse heraus.
Den meisten Lesern und Leserinnen dürfte der Name „Le Burger“ bekannt sein. „Was, die österreichische Burgerkette?“, denken viele nun bestimmt. Und ja, wir meinen exakt die. Und auch wir dachten anfangs, dass es sich dabei nur um eine weitere Convenience-Systemgastro handle. Am Ende stellte sich heraus: Dem ist gar nicht so
„Le Burger“ belehrte uns eines Besseren
Zur Erklärung: Wir wurden zu einem Gespräch eingeladen und waren, wie der Mensch manchmal leider so ist, direkt voreingenommen und haderten mit dem Konzept. Dennoch gingen wir hin – und wurden schnell eines Besseren belehrt:
Denn hier findet man weder standardisierte TK-Burger-Patties noch Fleisch aus dem EU-Ausland (Le Burger Hohenems bezieht vom Vorarlberger Metzger) und auch keine industriell hergestellten Soßen. Ja sogar das Brisket wird im oberen Stock selbst hergestellt. Chapeau!
Mexiko-Spezialkarte im Sommer
Über die Sommermonate gibt es eine mexikanische Karte mit schwarzen Special Burgers, Burritos und Churros. Ay caramba!
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Le Burger, Hohenems
Von uns gibt es jedenfalls eine klare Empfehlung. Wir freuen uns, dass auch wir wider Erwarten eine Entdeckung gemacht haben. Enjoy!
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