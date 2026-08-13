Burgerladen für echte Genießer

Den meisten Lesern und Leserinnen dürfte der Name „Le Burger“ bekannt sein. „Was, die österreichische Burgerkette?“, denken viele nun bestimmt. Und ja, wir meinen exakt die. Und auch wir dachten anfangs, dass es sich dabei nur um eine weitere Convenience-Systemgastro handle. Am Ende stellte sich heraus: Dem ist gar nicht so