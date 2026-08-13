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VKW-Kasten ausgerissen

40-Jähriger verursacht Unfallchaos in Hohenems

Vorarlberg
13.08.2026 11:24
Die Polizei musste kurz nach Mitternacht ausrücken.
Die Polizei musste kurz nach Mitternacht ausrücken.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Lustenauerstraße von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte erst mit einem geparkten Pkw und krachte schließlich gegen ein Verkehrszeichen und einen Stromkasten. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
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Der 40-jährige Lenker war kurz nach Mitternacht auf der L203 Lustenauerstraße in Richtung Altach unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Sein Fahrzeug krachte zunächst gegen ein auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug, wodurch sein Pkw ins Schleudern geriet. In weiterer Folge prallte der Wagen gegen ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit einem Stromkasten, der durch die Wucht des Aufpralls aus seiner Verankerung gerissen wurde.

Erhebliche Beschädigungen
Der Crash verursachte erhebliche Sachschäden am Unfallfahrzeug sowie an den weiteren Objekten. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wurde von dem 40-Jährigen abgelehnt. Gegen den Mann wurde Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstattet.

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Straße zwei Stunden gesperrt
Die L203 musste für rund zwei Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hohenems mit vier Fahrzeugen und dreißig Personen, das Österreichische Rote Kreuz mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften, die Bundespolizei mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten sowie Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei, die illwerke vkw AG und ein Reinigungsunternehmen.

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