40-Jähriger verursacht Unfallchaos in Hohenems

Der 40-jährige Lenker war kurz nach Mitternacht auf der L203 Lustenauerstraße in Richtung Altach unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Sein Fahrzeug krachte zunächst gegen ein auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug, wodurch sein Pkw ins Schleudern geriet. In weiterer Folge prallte der Wagen gegen ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit einem Stromkasten, der durch die Wucht des Aufpralls aus seiner Verankerung gerissen wurde.
Erhebliche Beschädigungen
Der Crash verursachte erhebliche Sachschäden am Unfallfahrzeug sowie an den weiteren Objekten. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wurde von dem 40-Jährigen abgelehnt. Gegen den Mann wurde Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstattet.
Straße zwei Stunden gesperrt
Die L203 musste für rund zwei Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hohenems mit vier Fahrzeugen und dreißig Personen, das Österreichische Rote Kreuz mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften, die Bundespolizei mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten sowie Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei, die illwerke vkw AG und ein Reinigungsunternehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.