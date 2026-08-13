40-Jähriger verursacht Unfallchaos in Hohenems

Der 40-jährige Lenker war kurz nach Mitternacht auf der L203 Lustenauerstraße in Richtung Altach unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Sein Fahrzeug krachte zunächst gegen ein auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug, wodurch sein Pkw ins Schleudern geriet. In weiterer Folge prallte der Wagen gegen ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit einem Stromkasten, der durch die Wucht des Aufpralls aus seiner Verankerung gerissen wurde.