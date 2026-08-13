Vorarlberg im Bann der Sonnenfinsternis

Das Bregenzer Seeufer am Mittwochabend um kurz nach 19 Uhr: Abertausende Menschen verteilen sich über die gesamte Promade, an Teilen der sogenannten „Pipeline“ kommt regelrecht Stadionatmosphäre auf. Ein ähnliches Bild bietet sich am Harder Grünen Damm, auf dem Pfänder, am Karren in Dornbirn – und noch an etlichen anderen Orten, die alle nur eine Qualität bieten müssen: einen freien Blick nach Westen.
Was die meisten ebenfalls dabeihaben: Ein Smartphone oder einen Fotoapparat, um das Schauspiel festzuhalten – und natürlich die entsprechende Schutzbrille, damit man auch tatsächlich etwas sehen kann. Das Wetter spielte ebenfalls mit, kein einziges Wölkchen verdeckte die Sicht.
Kurz vor Sonnenuntergang
Die Sonnenfinsternis begann in Vorarlberg gegen 19.22 Uhr, das Maximum wurde gegen 20.17 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt stand die Sonne bereits sehr tief am westlichen Horizont, gerade einmal zwei Grad über der Horizontlinie. Und genau aus dieser Konstellation entstand am Ende auch die eigentliche Magie des Abends: ein Sonnenuntergang in gedämmtem Licht, wie man ihn nur einmal in seinem Leben sehen wird.
Perseiden-Meteorschauer zum Abschluss
Und als wäre all das nicht schon Spektakel genug, wartete der Himmel noch mit einem weiteren Höhepunkt auf: Ab 22 Uhr waren im Zuge der Perseiden-Meteorschauer zahlreiche Sternschuppen zu sehen. Haben Sie sich auch etwas gewünscht?
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