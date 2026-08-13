Vorarlberg im Bann der Sonnenfinsternis

Kurz vor Sonnenuntergang

Die Sonnenfinsternis begann in Vorarlberg gegen 19.22 Uhr, das Maximum wurde gegen 20.17 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt stand die Sonne bereits sehr tief am westlichen Horizont, gerade einmal zwei Grad über der Horizontlinie. Und genau aus dieser Konstellation entstand am Ende auch die eigentliche Magie des Abends: ein Sonnenuntergang in gedämmtem Licht, wie man ihn nur einmal in seinem Leben sehen wird.