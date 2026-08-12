Tierarzt soll nachts auf Kühe eingeschlagen haben

SPÖ fordert Aufklärung über bisheriges Vorgehen der Behörden

Gerade von einem Tierarzt dürfe man sich einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit Tieren erwarten, zeigt sich auch SPÖ-Landwirtschafts- und Tierschutzsprecher Reinhold Einwallner entsetzt. Zugleich verweist er aber darauf, dass in dem Fall noch viele Fragen ungeklärt sind: „Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung. Entscheidend ist jetzt, dass die Vorwürfe unabhängig geprüft und das Wohl der Tiere sichergestellt wird.“ Irritiert zeigt sich Einwallner vom bisherigen Vorgehen der Behörden: „Wenn es stimmt, dass die Vorfälle bereits vor Monaten gemeldet worden sind, dann müssen die zuständigen Regierungsmitglieder Christian Gantner und Martina Rüscher offenlegen, wann welche Stelle von den Vorwürfen erfahren hat und welche Maßnahmen daraufhin gesetzt wurden. Man tut weder den Landwirten noch dem Tierschutz einen Gefallen, wenn man so lange abwartet, bis ein Video veröffentlicht wird.“