Mit diesen Änderungen startet das Ländle-Unterhaus

Aufsteiger: Ab der am Donnerstag – mit dem Duell FC Koblach 1b gegen Großwalsertal 1b – beginnenden Saison ist die Anzahl der Aufsteiger vom ersten Tag an klar. In der Eliteliga steigt der Meister in die Westliga auf. In allen anderen Spielklassen steigen die beiden bestplatzierten Mannschaften in die nächsthöhere Liga auf.