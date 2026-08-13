Keine Vorstrafe für Thüringer Bürgermeister

Der Fall hatte in Vorarlberg für einige Schlagzeilen gesorgt: Im Dezember 2025 mussten sich der Thüringer Bürgermeister Harald Witwer, seines Zeichens auch ÖVP-Landtagsabgeordneter, und ein Beamter wegen Abgabenhinterziehung vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Ein Gemeindeunternehmen, für das beide verantwortlich zeichneten, hatte nämlich jahrelang keine Umsatzsteuer bezahlt. Witwer betonte stets, nichts von der verspäteten Umsatzsteuervoranmeldung gewusst zu haben. Der Beamte wiederum entschuldige sein Versäumnis mit „Überforderung“. Wichtig: Keinem der beiden wurde vorgeworfen, sich persönlich bereichert zu haben. Am Ende wurden sowohl der Beamte als auch Witwer verurteilt – was insbesondere Letzterer nicht nachvollziehen konnte.