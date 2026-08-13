Weltweit einmalig: „Lech Mountain Mirror“ eröffnet

Die künstlerische Intervention „Lech Mountain Mirror“ wurde vom renommierten Architekturbüro Snøhetta konzipiert und umgesetzt. Im Zentrum der Installation steht ein Wasserbecken, das die umliegende Berglandschaft spiegelt. Über kaum sichtbare Trittsteine unter der Wasseroberfläche gelangen Besucher zu einem Aussichtspunkt – ideal für Fotos und zum Innehalten. Die Installation ist von einer Grünfläche umgeben, Liege- und Sitzbereiche aus Lärchenholz und Natursteinfindlingen laden zum Verweilen ein.