Konkursverfahren über Veranstalter eröffnet

Hintergrund der Insolvenz

Der Antrag auf Insolvenzeröffnung wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingereicht. Die genauen Gründe für die finanzielle Schieflage liegen derzeit noch nicht in überprüfter Form vor.

Zur Insolvenzverwalterin wurde Nuschine Messner bestellt. Noch ist unklar, ob eine Fortführung des Betriebes möglich ist.