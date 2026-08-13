Immobilienunternehmer meldet Privatkonkurs an

Der Dornbirner Immobilienunternehmer Christoph Breuß hat beim Bezirksgericht Dornbirn die Eröffnung eines Privatkonkursverfahrens eingereicht. Nach seinen Angaben betragen die Verbindlichkeiten insgesamt rund 11,3 Millionen Euro. Die Quote, die an die Gläubiger ausgeschüttet werden soll, liegt laut WPA bei 0,127 Prozent. Als Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Martin Brunner von der Kanzlei Blum, Hagen & Partner bestellt – eine in Privatkonkursverfahren ungewöhnliche Maßnahme, die auf die erhebliche Größenordnung des Falls hindeutet.