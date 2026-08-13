Nutzfahrzeug fängt während der Fahrt Feuer

Der 53-jährige Fahrzeuglenker war am Donnerstag gegen Mittag auf der L200 zwischen Schröcken und Schoppernau unterwegs, als er während der Fahrt einen plötzlichen Druckabfall in der Bremsanlage feststellte. Er brachte das Landwirtschaftsfahrzeug daraufhin zum Stehen und verließ das Fahrzeug. Gerade noch rechtzeitig: Denn aus dem Motorraum züngelten bereits Flammen.