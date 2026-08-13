Nutzfahrzeug fängt während der Fahrt Feuer

Der 53-jährige Fahrzeuglenker war am Donnerstag gegen Mittag auf der L200 zwischen Schröcken und Schoppernau unterwegs, als er während der Fahrt einen plötzlichen Druckabfall in der Bremsanlage feststellte. Er brachte das Landwirtschaftsfahrzeug daraufhin zum Stehen und verließ das Fahrzeug. Gerade noch rechtzeitig: Denn aus dem Motorraum züngelten bereits Flammen.
Schnelles Handeln verhindert Schlimmeres
Mit einem mitgeführten Feuerlöscher gelang es dem Mann, die Flammen zu ersticken und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Bereiche zu verhindern. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden.
Während der Bergungsarbeiten war die L200 nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehren Schoppernau und Au waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt durch vier Polizeibeamte.
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