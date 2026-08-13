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Paraglidingunfall am Sennigrat in Schruns

Vorarlberg
13.08.2026 15:40
Heli statt Gleitschirm: Die 37-jährige Tandempassagierin musste mit dem Rettungshubschrauber ins ...
Heli statt Gleitschirm: Die 37-jährige Tandempassagierin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Beim Startvorgang für einen Tandemflug sind am Donnerstag ein 45-jähriger Pilot und seine 37-jährige Passagierin gestürzt. Die Frau musste per Hubschrauber ins Spital geflogen werden.
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Der erfahrene Tandempilot (45) bereitete sich gegen 11 Uhr auf einen gemeinsamen Flug mit einer 37-jährigen Passagierin vor. Beim Anlaufen zum Abheben verlor die Frau das Gleichgewicht, worauf beide Personen zu Boden gingen. Bei dem Sturz zogen sich beide Beteiligte Verletzungen zu.

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Mit Hubschrauber geborgen
Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber zur Versorgung der 37-Jährigen angefordert. Die Frau wurde mit dem C8 in ein Krankenhaus transportiert.

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