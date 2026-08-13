Paraglidingunfall am Sennigrat in Schruns

Der erfahrene Tandempilot (45) bereitete sich gegen 11 Uhr auf einen gemeinsamen Flug mit einer 37-jährigen Passagierin vor. Beim Anlaufen zum Abheben verlor die Frau das Gleichgewicht, worauf beide Personen zu Boden gingen. Bei dem Sturz zogen sich beide Beteiligte Verletzungen zu.