Paraglidingunfall am Sennigrat in Schruns

Der erfahrene Tandempilot (45) bereitete sich gegen 11 Uhr auf einen gemeinsamen Flug mit einer 37-jährigen Passagierin vor. Beim Anlaufen zum Abheben verlor die Frau das Gleichgewicht, worauf beide Personen zu Boden gingen. Bei dem Sturz zogen sich beide Beteiligte Verletzungen zu.
Mit Hubschrauber geborgen
Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber zur Versorgung der 37-Jährigen angefordert. Die Frau wurde mit dem C8 in ein Krankenhaus transportiert.
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