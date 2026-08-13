Kein Doppelmord: Cobraeinsatz wegen Fakeanruf

Die Lage am frühen Donnerstagmorgen war lange unübersichtlich. Gegen 4 Uhr morgens wurde die Polizei per Notruf zu einem Einsatz in die St. Loi-Gasse nach Bludesch gerufen. Ein unbekannter Anrufer hatte gemeldet, dass in einer Wohnung zwei regungslose Personen mit Stichverletzungen liegen würden. Daraufhin rückte ein großes Aufgebot mit Spezialkräften an, darunter die Einsatzgruppe Cobra sowie der Rettungsdienst.